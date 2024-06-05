Косолапова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Косолапов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Косолапов Владимир Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно

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