Гончарова (Решетова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Решетов Яков
Мать: Решетова Дуня
Рождение ребёнка
18.03.1910
Дочь: Волчкова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Гончаров Григорий
Оренб.обл., Октябрьский р-он, Д.Нижний Гумбет
При венчании прибавили себе по два года. Год рождения истинный 1912.
Смерть
Неизвестно
хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области