Гончарова (Решетова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Решетова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Решетов Яков

Мать: Решетова Дуня

Рождение ребёнка
18.03.1910

Дочь: Волчкова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Гончаров Григорий

Оренб.обл., Октябрьский р-он, Д.Нижний Гумбет
При венчании прибавили себе по два года. Год рождения истинный 1912.
Смерть
Неизвестно
хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области
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