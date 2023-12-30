Елена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Рубцова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно