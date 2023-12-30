Елена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Рубцова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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