Оглоблина Федора Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Федора Мироновна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Оглоблин Иван Иванович

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Сидорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Оглоблин Семен Иванович

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Сидорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Оглоблин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Сидорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Сидорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Оглоблин Иван Сидорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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