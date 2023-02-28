Оглоблина Федора Мироновна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Оглоблин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Оглоблин Иван Сидорович
Смерть
Неизвестно