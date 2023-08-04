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(Омехин) Александра
(Омехин) Александра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Омехин Фома Прохоров
1790 г.р.
Мать
(Дмитриева) Дарья
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛО
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Омехин Фома Прохоров
Мать:
Дарья
Смерть
Неизвестно
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