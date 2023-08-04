(Омехин) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Омехин) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Омехин Фома Прохоров

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно