Шакулина (Тамаровская) Прасковья(Параскева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1897
Дата смерти13.11.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1897
Отец: Калякин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1918
Дочь: Белоусова Пелагея (Полина)
Отец ребёнка: Шакулин Кондрат
Рождение ребёнка
23.10.1921
Сын: Шакулин Петр
Отец ребёнка: Шакулин Кондрат
Тарасово, Сталинградской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакулин Николай
Отец ребёнка: Шакулин Кондрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевелева Александра
Отец ребёнка: Шакулин Кондрат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакулин Кондрат
Смерть
13.11.1980
Черкесск
Причина смерти: острое наруш.мозг.кровообращения