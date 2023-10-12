Шакулина (Тамаровская) Прасковья(Параскева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакулина (Тамаровская) Прасковья(Параскева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1897

Дата смерти

13.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1897

Отец: Калякин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1918

Дочь: Белоусова Пелагея (Полина)

Отец ребёнка: Шакулин Кондрат

Рождение ребёнка
23.10.1921

Сын: Шакулин Петр

Отец ребёнка: Шакулин Кондрат

Тарасово, Сталинградской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакулин Николай

Отец ребёнка: Шакулин Кондрат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевелева Александра

Отец ребёнка: Шакулин Кондрат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакулин Кондрат

Смерть
13.11.1980
Черкесск
Причина смерти: острое наруш.мозг.кровообращения
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