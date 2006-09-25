Кобец Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобец Владимир Николаевич

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Место рождения

Помошная, Кіровоградська область

Дата рождения

08.06.1952

Дата смерти

25.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1952

Отец: Кобец Николай Фелиппович

Мать: Кобец Ирина Сидоровна

Помошная, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
28.02.1974

Дочь: Соловьёва Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Кобец Галина Юрьевна

Агалатово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
31.08.1974

Жена: Кобец Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
04.06.1982

Сын: Кобец Максим Владимирович

Мать ребёнка: Кобец Галина Юрьевна

Смерть
25.09.2006
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