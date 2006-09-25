Кобец Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1952
Дата смерти25.09.2006
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1952
Отец: Кобец Николай Фелиппович
Мать: Кобец Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
28.02.1974
Дочь: Соловьёва Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Кобец Галина Юрьевна
Агалатово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
31.08.1974
Жена: Кобец Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
04.06.1982
Сын: Кобец Максим Владимирович
Мать ребёнка: Кобец Галина Юрьевна
Смерть
25.09.2006