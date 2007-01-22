Стрельцова (Деревянко) Александра Николаевна
Место рожденияс. Пименовка, Изюмский район, Харьковская обл.
Дата рождения06.06.1936
Дата смерти22.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Сын: Стрельцов Владимир Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.01.2007