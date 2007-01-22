Стрельцова (Деревянко) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова (Деревянко) Александра Николаевна

Место рождения

с. Пименовка, Изюмский район, Харьковская обл.

Дата рождения

06.06.1936

Дата смерти

22.01.2007

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1936

Отец: Деревянко Николай Иванович

Мать: Деревянко (Помазан) Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Сын: Стрельцов Владимир Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.01.2007

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