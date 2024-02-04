Борисова (Борисова) Нюра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Василий
Мать: Борисова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов ВИКТОР
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Таня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Юра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунакина Раиса
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно