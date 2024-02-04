Борисова (Борисова) Нюра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Борисова) Нюра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Василий

Мать: Борисова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов ВИКТОР

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Таня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Юра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунакина Раиса

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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