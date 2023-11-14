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Смирнов Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Смирнов Степан Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Надежда Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Галина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Нина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Любовь Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Алевтина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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