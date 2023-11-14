Смирнов Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Смирнов Степан Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Надежда Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Галина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Нина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Любовь Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Алевтина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно