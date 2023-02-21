Голубина (Колмогорова) Елена Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубина (Колмогорова) Елена Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1900

Дочь: Устюжанина Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Голубин Трофим Павлович

Грамотеино, город областного подчинения Белово, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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