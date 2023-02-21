Голубина (Колмогорова) Елена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1900
Дочь: Устюжанина Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Голубин Трофим Павлович
Грамотеино, город областного подчинения Белово, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно