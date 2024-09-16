Исмаилова (Салпанова) Оля Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмаилова (Салпанова) Оля Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.?

Отец: Салпанов Николай

Мать: Салпанова (Шестакова) Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмаилов Жаныбек

Рождение ребёнка
2001

Сын: Исмаилов Эламан Жаныбекович

Отец ребёнка: Исмаилов Жаныбек

Рождение ребёнка
23.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмаилов Жаныбек

Рождение ребёнка
25.03.2003

Дочь: Исмаилова Арина Жаныбековна

Отец ребёнка: Исмаилов Жаныбек

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