Иванов Федор Аверьянович
Место рождения
Дата рождения16.09.1915
Дата смерти05.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.09.1915
Отец: Иванов Аверьян Иванович
Мать: Иванова Васса Петровна
Военная награда
01.04.1942
Медаль за отвагу. Приказ подразделения №: 293 от: 01.04.1942 Издан: ВС 5 Армии ЗФ
Военная служба
06.04.1942
командир отделения; мл. командир; сержант; мл. лейтенант 36 осбр 5 А ЗапФ (36 осбр, 5 А ЗапФ, 5 А, ЗапФ); 36 осбр (36 осбр); 36 сбр (36 сбр)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1942
Смоленская обл., Темкинский р-н, д. Уполозы, восточнее, братская могила
Причина смерти: На войне