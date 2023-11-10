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Иванов Федор Аверьянович

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

16.09.1915

Дата смерти

05.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1915

Отец: Иванов Аверьян Иванович

Мать: Иванова Васса Петровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Военная награда
01.04.1942
Медаль за отвагу. Приказ подразделения №: 293 от: 01.04.1942 Издан: ВС 5 Армии ЗФ
Военная служба
06.04.1942
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
командир отделения; мл. командир; сержант; мл. лейтенант 36 осбр 5 А ЗапФ (36 осбр, 5 А ЗапФ, 5 А, ЗапФ); 36 осбр (36 осбр); 36 сбр (36 сбр)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Василиса Илларионовна

Смерть
05.09.1942
Смоленская обл., Темкинский р-н, д. Уполозы, восточнее, братская могила
Причина смерти: На войне
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