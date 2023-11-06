Боровых (Силантьева) Римма Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1938
Отец: Силантьев Михаил Иванович
Мать: Силантьева Клавдия
Рождение ребёнка
27.04.1965
Сын: Боровых Николай Леонидович
Отец ребёнка: Боровых Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боровых Леонид Николаевич