Боровых (Силантьева) Римма Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровых (Силантьева) Римма Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1938

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1938

Отец: Силантьев Михаил Иванович

Мать: Силантьева Клавдия

Рождение ребёнка
27.04.1965

Сын: Боровых Николай Леонидович

Отец ребёнка: Боровых Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
22.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровых Леонид Николаевич

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