Колбин Вячеслав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбин Вячеслав Юрьевич

Колбин Вячеслав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1958

Отец: Колбин Юрий Петрович

Мать: Колбина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1985

Дочь: Максимова Яна Вячеславовна

Мать ребёнка: Колбина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1989

Дочь: Колбина Анастасия Вячеславовна

Мать ребёнка: Колбина Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбина Нина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close