Колбин Вячеслав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1958
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1958
Отец: Колбин Юрий Петрович
Мать: Колбина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1985
Дочь: Максимова Яна Вячеславовна
Мать ребёнка: Колбина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1989
Дочь: Колбина Анастасия Вячеславовна
Мать ребёнка: Колбина Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбина Нина Николаевна