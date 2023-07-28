Некрасов Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1882
Сын: Некрасов (сиротин?) Петр Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Марья Михайловна
Рождение ребёнка
20.02.1887
Сын: Некрасов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Марья Михайловна
Рождение ребёнка
05.10.1889
Мать ребёнка: Некрасова Марья Михайловна
Рождение ребёнка
04.01.1892
Мать ребёнка: Некрасова Марья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно