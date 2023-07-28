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Некрасов Василий Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1882

Сын: Некрасов (сиротин?) Петр Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Марья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1887

Сын: Некрасов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Марья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1889

Сын: Некрасов Сергей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Марья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1892

Сын: Некрасов Павел Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Марья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно