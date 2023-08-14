Луканин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1978
Дочь: Шеффер Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Луканина Галина Борисовна
Рождение ребёнка
18.01.1979
Мать ребёнка: Луканина Галина Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Луканина Галина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно