Луканин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луканин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1978

Дочь: Шеффер Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Луканина Галина Борисовна

Рождение ребёнка
18.01.1979

Сын: Луканин Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Луканина Галина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луканин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Луканина Галина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луканина Галина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луканина Галина Борисовна

Смерть
Неизвестно
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