Антонов Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Василий Антонович
Мать: Маремьяна Федосеевна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Антонова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Антонова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
11.07.1881
Сын: Антонов Михаил Максимович
Мать ребёнка: Антонова Анна Семеновна
23 июля 1881 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
12.08.1883
Сын: Антонов Александр Максимович
Мать ребёнка: Антонова Анна Семеновна
24 августа 1883 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
28.06.1885
Дочь: Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Антонова Анна Семеновна
10 июля 1885 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно