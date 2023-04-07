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Антонов Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Василий Антонович

Мать: Маремьяна Федосеевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Антонов Павел Максимович

Мать ребёнка: Антонова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Антонова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
11.07.1881

Сын: Антонов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Антонова Анна Семеновна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
23 июля 1881 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
12.08.1883

Сын: Антонов Александр Максимович

Мать ребёнка: Антонова Анна Семеновна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
24 августа 1883 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
28.06.1885

Дочь: Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Антонова Анна Семеновна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
10 июля 1885 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно