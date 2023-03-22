Ильиных Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Пелагея Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1914

Дочь: Ильиных Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филиппович

Слепышева, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1914

Дочь: Ильиных Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Акулина Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Анфиса Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филиппович

Смерть
Неизвестно