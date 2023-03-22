Ильиных Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1914
Дочь: Ильиных Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филиппович
Слепышева, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1914
Дочь: Ильиных Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Анфиса Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Филиппович
Смерть
Неизвестно