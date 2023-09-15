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Шеромов Иван Аввакумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шеромов Аввакум Кириллович

Мать: Шеромова Федосья

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Екатерина Иванвна

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Иванвна

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Смерть
Неизвестно
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