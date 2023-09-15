Шеромов Иван Аввакумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Шеромов Аввакум Кириллович
Мать: Шеромова Федосья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Екатерина Иванвна
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Иванвна
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Смерть
Неизвестно