Шаковец Федор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаковец Федор Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шаковец Николай Федорович

Мать ребёнка: Шаковец Евгения

Рождение ребёнка
09.08.1938

Дочь: Минькова Нина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Шаковец Леонид Федорович

Мать ребёнка: Шаковец Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаковец Евгения

Холхолица, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Шаковец Евгения

Холхолица, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолович Мария Федоровна

Мать ребёнка: Шаковец Евгения

Холхолица, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаковец Виктор Федорович

Мать ребёнка: Шаковец Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаковец Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шаковец Евгения

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