Шаковец Федор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шаковец Николай Федорович
Мать ребёнка: Шаковец Евгения
Рождение ребёнка
09.08.1938
Дочь: Минькова Нина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1941
Мать ребёнка: Шаковец Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаковец Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Шаковец Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолович Мария Федоровна
Мать ребёнка: Шаковец Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаковец Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаковец Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шаковец Евгения