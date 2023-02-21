Кудзелко Кондратий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудзелко Кондратий Григорьевич

Кудзелко Кондратий Григорьевич

avatar

Место рождения

м.Греск имения Замость Греская волость Слуцкий уезд Минская губерния Российская империя

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

м.Греск имения Замость Греская волость Слуцкий уезд Минская губерния Российская империя
Военная служба
1897
Двинск (Даугавпилс) Витебская губерния
Документы Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года по Витебской губернии г. Двинск (Даугавпилс) Дело 46Б Опись 1,Фонд 2706: воинские перечневые ведомости 1-го мортирного артилл... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close