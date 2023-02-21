Кудзелко Кондратий Григорьевич
Место рождениям.Греск имения Замость Греская волость Слуцкий уезд Минская губерния Российская империя
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
м.Греск имения Замость Греская волость Слуцкий уезд Минская губерния Российская империя
Военная служба
1897
Двинск (Даугавпилс) Витебская губерния
Документы Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года по Витебской губернии г. Двинск (Даугавпилс) Дело 46Б Опись 1,Фонд 2706: воинские перечневые ведомости 1-го мортирного артилл... Показать все
Смерть
Неизвестно