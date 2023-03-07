Тищенко (Светличная) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Светличная) Екатерина

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

20.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1954

Отец: Светличный Андрей

Мать: Светличная Нина Григорьевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
03.09.1979

Сын: Тищенко Денис

Отец ребёнка: Тищенко Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.01.1982

Сын: Тищенко Стас

Отец ребёнка: Тищенко Николай

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Мед. институт. Вет.врач
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тищенко Николай

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