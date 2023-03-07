Тищенко (Светличная) Екатерина
Место рождения
Дата рождения20.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1954
Отец: Светличный Андрей
Рождение ребёнка
03.09.1979
Сын: Тищенко Денис
Отец ребёнка: Тищенко Николай
Рождение ребёнка
?.01.1982
Сын: Тищенко Стас
Отец ребёнка: Тищенко Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Мед. институт. Вет.врач
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тищенко Николай