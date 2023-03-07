Чайка (Самойлова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка (Самойлова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

21.03.1927

Дата смерти

10.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1927

Отец: не указан

Мать: Самойлова Нина Ивановна

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
30.01.1950

Сын: Чайка Юрий Викторович

Отец ребёнка: Чайка Виктор Терентьевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Приемный сын Чайка Виктора Терентьевича. Усыновлен в возрасте трех лет.
Рождение ребёнка
11.07.1957

Сын: Чайка Олег Викторович

Отец ребёнка: Чайка Виктор Терентьевич

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
17.07.1961

Дочь: Чайка Елена Викторовна

Отец ребёнка: Чайка Виктор Терентьевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
10.11.1989
Братск, город Братск, Иркутская область
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