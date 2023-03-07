Чайка (Самойлова) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1927
Дата смерти10.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1927
Отец: не указан
Мать: Самойлова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1950
Отец ребёнка: Чайка Виктор Терентьевич
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Приемный сын Чайка Виктора Терентьевича. Усыновлен в возрасте трех лет.
Рождение ребёнка
11.07.1957
Отец ребёнка: Чайка Виктор Терентьевич
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
17.07.1961
Дочь: Чайка Елена Викторовна
Отец ребёнка: Чайка Виктор Терентьевич
Смерть
10.11.1989