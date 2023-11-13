Кузнецова Матрёна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Матрёна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

После 23.05.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1893 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1910

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 23.05.1910

Муж: Кузнецов Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 23.05.1910
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