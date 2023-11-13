Кузнецова Матрёна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиПосле 23.05.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1910
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Бракосочетание
До 23.05.1910
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 23.05.1910