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Рабинов Зелик

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1907

Дочь: Рабинова Марьяша Зеликовна

Мать ребёнка: Низкер Малка

Рождение ребёнка
1911

Сын: Рабинов Симеон Зеликович

Мать ребёнка: Низкер Малка

Рождение ребёнка
31.12.1912

Дочь: Рабинова Бася Зеликовна

Мать ребёнка: Низкер Малка

Рождение ребёнка
1916

Сын: Рабинов Григорий Зеликович

Мать ребёнка: Низкер Малка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низкер Малка

Смерть
Неизвестно
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