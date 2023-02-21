Рабинов Зелик
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1907
Дочь: Рабинова Марьяша Зеликовна
Мать ребёнка: Низкер Малка
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Низкер Малка
Рождение ребёнка
31.12.1912
Дочь: Рабинова Бася Зеликовна
Мать ребёнка: Низкер Малка
Рождение ребёнка
1916
Сын: Рабинов Григорий Зеликович
Мать ребёнка: Низкер Малка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Низкер Малка
Смерть
Неизвестно