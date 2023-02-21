Попова (Баканова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Баканова) Елена Владимировна

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Место рождения

Поселок Гвардейский Днепропетровская область, УССР

Дата рождения

25.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1968

Отец: Баканов Владимир Георгиевич

Мать: Баканова Валентина Ивановна

Поселок Гвардейский Днепропетровская область, УССР
Рождение ребёнка
12.04.1993

Дочь: Попова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Владимирович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Александр Владимирович

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