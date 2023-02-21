Попова (Баканова) Елена Владимировна
Место рожденияПоселок Гвардейский Днепропетровская область, УССР
Дата рождения25.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1968
Поселок Гвардейский Днепропетровская область, УССР
Рождение ребёнка
12.04.1993
Дочь: Попова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Владимирович
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно