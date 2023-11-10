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Кузнецов Александр Ермолаевич

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Место рождения

Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1909

Дата смерти

04.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кузнецов Ермолай

Мать: не указана

Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Некрасова Мария Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.1936

Дочь: Хлопина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Николаевна

Лемазы, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.10.1969
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