Кузнецов Александр Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти04.10.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кузнецов Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Некрасова Мария Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1936
Дочь: Хлопина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Николаевна
Лемазы, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.10.1969