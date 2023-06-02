Власов Михаил Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Маркел (портной) Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Байкова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Байкова Зинаида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно