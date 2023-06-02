Власов Михаил Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Михаил Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Маркел (портной) Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Байкова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Байкова Зинаида Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Зинаида Михайловна

Смерть
Неизвестно