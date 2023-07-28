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Логинов Игорь Александрович

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1958

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Логинов Александр

Мать: Логинова (шадрина) Валентина Андреевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
1994
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область