Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Логинов Игорь Александрович
Логинов Игорь Александрович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Петропавловск
, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Дата рождения
1958
Дата смерти
1994
Пол
Мужской
Отец
Логинов Александр
1936 г.р.
Мать
Логинова (шадрина) (Шадрина) Валентина Андреевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Логинов Александр
Мать:
Логинова (шадрина) Валентина Андреевна
Петропавловск
, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
1994
Петропавловск
, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь