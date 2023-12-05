Хрипунова (Калитина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1974
Дочь: Юруткина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Хрипунов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
09.06.1979
Дочь: Штоль Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Хрипунов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно