Хрипунова (Калитина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрипунова (Калитина) Татьяна

Хрипунова (Калитина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1974

Дочь: Юруткина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Хрипунов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
09.06.1979

Дочь: Штоль Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Хрипунов Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрипунов Алексей Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close