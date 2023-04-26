Карлюков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлюков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Борзуновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно