Колотова (Аксенова) Зиновия
Место рожденияс. Черемисское, Аятской слободы, Верхотурского уезда
Дата рождения1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Колотов Григорий Никонович
Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Никифорова Лукерья Никоновна
Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Козмина Колотова Ефросиния Никоновна
Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Егорова Колотова Парасковья Никоновга
Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Колотов Алексей Никонович
Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Колотова София Никоновна
Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно