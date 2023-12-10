Колотова (Аксенова) Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Аксенова) Зиновия

Место рождения

с. Черемисское, Аятской слободы, Верхотурского уезда

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Черемисское, Аятской слободы, Верхотурского уезда
Рождение ребёнка
1762

Сын: Колотов Степан Никонович

Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Колотов Григорий Никонович

Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Никифорова Лукерья Никоновна

Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Козмина Колотова Ефросиния Никоновна

Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Егорова Колотова Парасковья Никоновга

Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Колотов Алексей Никонович

Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Колотова София Никоновна

Отец ребёнка: Колотов Никон Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Никон Яковлевич

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