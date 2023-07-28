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Медведев Иван Андреевич

Место рождения

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Медведев Андрей Тимофеевич

Мать: Медведева Мария Васильевна

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.01.1945

Дочь: Медведева -Казанина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Белякова- Медведева Нина Александровна

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Валентин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева-Семенко Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Белякова- Медведева Нина Александровна

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1987
Год смерти не точен ( приблизительно)