Медведев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1987
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
?.01.1945
Дочь: Медведева -Казанина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Белякова- Медведева Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Валентин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева-Семенко Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Белякова- Медведева Нина Александровна
Смерть
1987
Год смерти не точен ( приблизительно)