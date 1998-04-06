Бондарь Юрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1939
Дата смерти06.04.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1968
Мать ребёнка: Бондарь Ксения Дементьевна
Рождение ребёнка
25.04.?
Дочь: Погребная Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Бондарь Ксения Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дизинг Лариса Юрьевна
Мать ребёнка: Бондарь Ксения Дементьевна
Смерть
06.04.1998