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Бондарь Юрий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1939

Дата смерти

06.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1968

Сын: Бондарь Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Бондарь Ксения Дементьевна

Рождение ребёнка
25.04.?

Дочь: Погребная Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Бондарь Ксения Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дизинг Лариса Юрьевна

Мать ребёнка: Бондарь Ксения Дементьевна

Смерть
06.04.1998
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