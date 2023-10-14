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Симоненко Анатолий
Симоненко Анатолий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1982
Пол
Мужской
Отец
Симоненко Василий
Мать
Симоненко (Чижова) Анна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Симоненко Василий
Мать:
Симоненко Анна
Смерть
1982
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