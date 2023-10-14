Симоненко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Симоненко Василий

Мать: Симоненко Анна

Смерть
1982
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