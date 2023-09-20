Тотаев Бауржан Бесембаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТотаев Бауржан Бесембаевич

Тотаев Бауржан Бесембаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1962

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1962

Отец: Тотаев Бесембай

Мать: Жилкибаева Назипа

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close