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Попов Владимир
Попов Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Попов Иван
1773 г.р.
Мать
Попова Авдотья
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Попов Иван
Мать:
Попова Авдотья
Смерть
Неизвестно
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