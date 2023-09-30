Слыханов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Слыханов Василий
Мать: Слыханова Анна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Жаркова Тамара
Мать ребёнка: Слыханов Галина
Рождение ребёнка
29.06.1930
Дочь: Александрова Евгения
Мать ребёнка: Слыханов Галина
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Слыханов Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слыханов Галина
Смерть
1961