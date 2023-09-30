Слыханов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слыханов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Слыханов Василий

Мать: Слыханова Анна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Жаркова Тамара

Мать ребёнка: Слыханов Галина

Рождение ребёнка
29.06.1930

Дочь: Александрова Евгения

Мать ребёнка: Слыханов Галина

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Слыханов Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слыханов Галина

Смерть
1961
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