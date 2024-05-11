Гурьев Леонид Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1958
Дочь: Гурьева Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Гурьева Евгения Федуловна
Рождение ребёнка
18.09.1963
Мать ребёнка: Гурьева Евгения Федуловна
Смерть
Неизвестно