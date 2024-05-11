Гурьев Леонид Романович 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГурьев Леонид Романович

Гурьев Леонид Романович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Евгения Федуловна

Рождение ребёнка
02.05.1958

Дочь: Гурьева Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Гурьева Евгения Федуловна

Рождение ребёнка
18.09.1963

Сын: Гурьев Михаил Леонидович

Мать ребёнка: Гурьева Евгения Федуловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.