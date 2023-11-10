Арманова (Кузнецова) Пелагея Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арманова (Кузнецова) Пелагея Александрова

Место рождения

Денисьево, Можайский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисьево, Можайский, Московская область
Бракосочетание
11.08.1912 ст.

Муж: Арманов Василий Иванович

Бракосочетание
11.08.1912 ст.

Муж: не указан

Денисьево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1914 ст.

Дочь: Арманова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Арманов Василий Иванович

Полачево, Богородская волость, Верейский уезд
Смерть
Неизвестно
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