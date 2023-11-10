Арманова (Кузнецова) Пелагея Александрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.08.1912 ст.
Бракосочетание
11.08.1912 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
16.06.1914 ст.
Дочь: Арманова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Арманов Василий Иванович
Полачево, Богородская волость, Верейский уезд
Смерть
Неизвестно