Галкин Федор Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1937
Дочь: Бабкина Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Усынина Зоя Ананьевна
д. Н-Осиновик Куединский район Пермская область
Рождение ребёнка
19.11.1940
Мать ребёнка: Усынина Зоя Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Галина Федоровна
Мать ребёнка: Усынина Зоя Ананьевна
Смерть
Неизвестно
Федоровск, Куединский муниципальный район, Пермский край