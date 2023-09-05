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Галкин Федор Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1937

Дочь: Бабкина Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Усынина Зоя Ананьевна

д. Н-Осиновик Куединский район Пермская область
Рождение ребёнка
19.11.1940

Сын: Галкин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Усынина Зоя Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Галина Федоровна

Мать ребёнка: Усынина Зоя Ананьевна

Смерть
Неизвестно
Федоровск, Куединский муниципальный район, Пермский край
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