Петрова (Сафонова) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Сафонова) Татьяна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1964

Отец: не указан

Мать: Сафонова Любовь Егоровна

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