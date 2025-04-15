Мариневич Семен Лукьянович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мариневич Семен Лукьянович

Автор
МП
Погонец М.

мужской, родился Неизвестно

Мать
Мариневич Ксения ИвановнаНеизвестно г.р.
Отец
Мариневич Лука ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
(Мариневич) Федосия Семёновна1882 г.р.
Мариневич Николай Семенович1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мариневич Лука Васильевич

Мать: Мариневич Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мариневич Леонтий Семенович

Мать ребёнка: Мариневич (Гаврюша) Агафия Артемиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мариневич Павел Семенович

Мать ребёнка: Мариневич (Гаврюша) Агафия Артемиевна

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Вінницька область

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Мариневич) Федосия Семёновна

Мать ребёнка: Мариневич (Гаврюша) Агафия Артемиевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Мариневич Николай Семенович

Мать ребёнка: Мариневич (Гаврюша) Агафия Артемиевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мариневич Николай Семенович

Мать ребёнка: Мариневич (Гаврюша) Агафия Артемиевна

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