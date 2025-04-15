Мариневич Семен Лукьянович
мужской, родился Неизвестно
МатьМариневич Ксения ИвановнаНеизвестно г.р.
ОтецМариневич Лука ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
(Мариневич) Федосия Семёновна1882 г.р.
Мариневич Николай Семенович1890 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мариневич Леонтий Семенович
Мать ребёнка: Мариневич (Гаврюша) Агафия Артемиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мариневич Павел Семенович
Мать ребёнка: Мариневич (Гаврюша) Агафия Артемиевна
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Мариневич) Федосия Семёновна
Мать ребёнка: Мариневич (Гаврюша) Агафия Артемиевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мариневич Николай Семенович
Мать ребёнка: Мариневич (Гаврюша) Агафия Артемиевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мариневич Николай Семенович
Мать ребёнка: Мариневич (Гаврюша) Агафия Артемиевна