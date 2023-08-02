Шаповалов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Шаповалов Полина Александровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шаповалов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Шаповалов Полина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно