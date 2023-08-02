Шаповалов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
1909 г.р.
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Место
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Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Шаповалов Полина Александровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шаповалов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Шаповалов Полина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаповалов Полина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаповалов Полина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаповалов Полина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаповалов Полина Александровна

Смерть
Неизвестно