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Пинегина Анастасия Александровна
Пинегина Анастасия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пинегин Александр Евгеньевич
Мать
Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пинегин Александр Евгеньевич
Мать:
Екатерина
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