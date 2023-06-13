Пинегина Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинегина Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пинегин Александр Евгеньевич

Мать: Екатерина