Чопылко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чопылко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Чопылко Григорий Александрович

Мать ребёнка: Чопылко Варвара Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чопылко Николай Александрович

Мать ребёнка: Чопылко Варвара Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чопылко Варвара Марковна

Смерть
Неизвестно