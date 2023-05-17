Чопылко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Чопылко Григорий Александрович
Мать ребёнка: Чопылко Варвара Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чопылко Николай Александрович
Мать ребёнка: Чопылко Варвара Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чопылко Варвара Марковна
Смерть
Неизвестно