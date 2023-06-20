Коврижных Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Елизаровна
Отец ребёнка: Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Елизаровна
Отец ребёнка: Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Дария Елизаровна
Отец ребёнка: Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1794
Сын: Коврижных Потап Елистратович
Отец ребёнка: Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич
Смерть
Неизвестно