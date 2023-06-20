Коврижных Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Елизаровна

Отец ребёнка: Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Елизаровна

Отец ребёнка: Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Дария Елизаровна

Отец ребёнка: Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коврижных Потап Елистратович

Отец ребёнка: Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич

Смерть
Неизвестно