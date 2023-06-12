Маркова Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти21.11.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Марков Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Марков Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Марков Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Маркова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Марков Федор Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1831
Смерть: запись о смерти №53, метрическая книга за 1831 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния