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Маркова Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

21.11.1831

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Марков Василий Федорович

Отец ребёнка: Марков Федор Тихонович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Марков Филипп Федорович

Отец ребёнка: Марков Федор Тихонович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Марков Наум Федорович

Отец ребёнка: Марков Федор Тихонович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Маркова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Марков Федор Тихонович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Федор Тихонович

Смерть
21.11.1831
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №53, метрическая книга за 1831 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния