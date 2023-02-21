Дорохов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Дорохов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1881
Дочь: Воробьева Агафья
Мать ребёнка: Дорохова Агапия
Рождение ребёнка
26.05.1885
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Дорохова Агапия
Рождение ребёнка
21.01.1891
Дочь: Душечкина Мария
Мать ребёнка: Дорохова Агапия
Бракосочетание
01.04.1915
Жена: Дорохова Александра
Рождение ребёнка
26.03.1916
Сын: Дорохов Василий
Мать ребёнка: Дорохова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорохова Агапия
Смерть
Неизвестно